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Öğrencilerden Doğu Türkistan'a destek için imza kampanyası

Kastamonu'nun Abana ilçesinde ilkokul öğrencileri, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırılarına dikkati çekmek için imza kampanyası başlattı.

14.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:18Öğrencilerden Doğu Türkistan'a destek için imza kampanyası
'nun ilçesinde ilkokul öğrencileri, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırılarına dikkati çekmek için imza kampanyası başlattı.
Atatürk İlkokulu öğrencileri Kübra Keskin ve Nazlı Ersöz tarafından başlatılan kampanyaya okul arkadaşları ve idarecilerinin yanı sıra Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ve Belediye Başkanı Yunus Akgül ile kamu çalışanları da destek verdi.
Hazırladıkları pankart ile Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine dikkati çeken öğrenciler, yaklaşık 300 imza topladı.
Toplanan imzalar, Kastamonu Valiliğine gönderilecek.
Öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden Kaymakam Seyhan, anlamlı bir kampanya başlatan öğrencilerin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.
Kampanya için imza atanlara teşekkür eden öğrenciler ise haberlerde izledikleri olaydan etkilenerek zulme dikkat çekmek istediklerini, bundan dolayı da imza kampanyasını düşünerek destek topladıklarını dile getirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Kastamonu, Abana, Güncel

Kaynak: AA

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