Öğrencilerden Duyarlılık Projesi:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Serpil Çiğdem'in gözetiminde gerçekleştirdikleri projede öğrenciler, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, sunumlarını yüzlerini boyayarak gerçekleştirdiler ve şiddete "hayır" dediler.

Proje yürütücü öğrencilerden Beste Tuncer, Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülmesine değinerek Türkiye'de kadın olmanın zor olduğunu veyıllar itibariyle şiddete uğrayan kadın sayısında belirgin bir artış olduğunu dile getirdi.

Proje yürütücü öğrencilerden Songül Ateş, Betül Demir, Melisa Nail, Berna Çakır ve Damla Demiral ise şiddetin her türlüsünün kötüolduğunu, her canlınınen doğal hakkının özgürlükolduğuna dikkat çektiler.

Öğrenciler, İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2016'da 304, 2017'de 353, 2018'de 280 kadının cinayete kurban gittiğini belirterek 2019'da öldürülen kadın sayısının 299 olarak kaydedildiğini, cinayetlerin yüzde 72,8'inin ise 'huzur ortamı olması gereken' evde işlendiği bilgisini verdiler.

Öğrenciler, Türkiye'de 2012 -2019 yılları arasında erkek şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren kadınların isimlerini sayarak ve şiddetin her çeşidini kınadıklarını dile getirerek sunumlarını tamamladılar.

Bölüm öğrencileri, her dönem çeşitli toplumsal konularda duyarlılık ve sosyal sorumluluk projeleri hazırlayıp uygulamalı olarak sunuyorlar.