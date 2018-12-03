Öğrencilerden Empati ve Farkındalık Etkinliği

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:07



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:07

Özel Samsun Final Ortaokulu öğrencileri "#okulheryerde #heryerdeokul" projesi kapsamında "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" ile ilgili empati ve farkındalık etkinliği yaptı.Yaparak Yaşayarak Öğreniyorum Kulübü öğretmen ve öğrencilerinin düzenlediği farkındalık etkinliğinde, insanların engelli bireylere karşı bakış açısını değiştirmek ve bir engelli bireyin yaşadığı duyguları öğrencilere yaşatmak amaçlandı.Bu etkinlikte öğrenciler tekerlekli sandalyeler ile bir Yeşilyurt AVM'nin içinde ve okulda çeşitli görevleri yerine getirdi. Aynı zamanda farklı öğrencilerimizde kafalarına geçirdikleri göz bantlarıyla gözlerini kapatıp bu şekilde koridorlarda yürüdü. Öğrenciler yaşadıkları duyguları dile getirirken engelli bir birey olmanın zorluklarını arkadaşlarına ve öğretmenlerine anlattı. - SAMSUN