Öğrencilerden Engellilere Destek

İslahiye Şehit Süleyman Şen
İlk ve Ortaokulu öğrencilerince yürütülen "Engel Olma, Destek Ol" projesiyle engellilere tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.
Proje kapsamında harçlıklarını biriktiren öğrencilere destek olan öğretmenleri, topladıkları parayla 6 engelliye tekerlekli sandalye alarak hediye etti. Okul Müdürü
Bekir Aydoğan
, öğrencilere, idarecilere ve öğretmenlere teşekkür etti.
Tekerlekli sandalyesine kavuşan 5. sınıf öğrencisi Elif Erkmen
, duyduğu memnuniyeti belirterek, projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.
Projeyle hem okuldaki öğrencilere, hem de okulun bulunduğu mahalledeki engellilere destek verildi.
Süleyman Şen
Kaynak: AA