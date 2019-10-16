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Öğrencilerden esnaf ve kurum çalışanlarına meyve

Karabük'ün Yenice ilçesinde Dünya Gıda Günü dolayısıyla Ülkü İlkokulu öğrencileri, esnaflara ve kurum çalışanlarına yerli üretim meyvelerden dağıttı.

16.10.2019 11:14Öğrencilerden esnaf ve kurum çalışanlarına meyve
Karabük'ün Yenice ilçesinde Dünya Gıda Günü dolayısıyla Ülkü İlkokulu öğrencileri, esnaflara ve kurum çalışanlarına yerli üretim meyvelerden dağıttı.

Ülkü İlkokulu Fen Bilimleri öğretmeni Büşra Baybaş idaresindeki öğrenciler, yerli üretim ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kurumları ve esnafları tek tek ziyaret ederek meyve dağıttı. Öğrenciler, kurumlarda çalışanlara ve esnaflara sağlıklı beslenmeleri konusunda da bilgiler vererek uyarılarda bulundu.

Kurum çalışanları ve esnaflar, öğrencilere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - KARABÜK

Dünya Gıda Günü, Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: İHA

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