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Öğrencilerden evde 14 kurala dikkat

19) hastalığına karşı korunmaya yönelik 14 kurala dikkat çekti.

25.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:18
Öğrencilerden evde 14 kurala dikkat
19) hastalığına karşı korunmaya yönelik 14 kurala dikkat çekti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada can kayıplarına neden olan Korona Virüs'e karşı alınacak önlemler ilkokul öğrencileri tarafından çekilen görüntülerle sosyal medyada paylaşıldı. TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan videoda, son günlerde dünyanın en önemli sağlık sorunu haline gelen çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Korona Virüs'ten korunabilmek için 14 kural uygulamalı olarak gösterildi. Videoda, Korona virüs (COVID-19) hastalığına karşı korunmak için 14 kurala dikkat çeken öğrencilerin paylaşıma vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Sık sık ellerin yıkanması, sosyal mesafe alanının korunması, maske kullanmanın önemi ve daha birçok hayati değer taşıyan kuralı uygulamalı olarak gösteren minikler ayrıca Korona Virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğine de dikkat çekti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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