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Öğrencilerden "evde kal" çağrılarına videolu destek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğrenci Konseyi Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla yapılan "evde kal" çağrısına hazırladıkları videoyla destek verdi.

19.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:00
Öğrencilerden
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğrenci Konseyi Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla yapılan "evde kal" çağrısına hazırladıkları videoyla destek verdi.

Van'da eğitim gören ancak üniversitelere verilen ara nedeniyle illerine dönen öğrenciler, sosyal mesafenin korunmasının önemine ilişkin görüşlerinin yer aldığı mesajları YYÜ Öğrenci Konseyi başkanlığına gönderdi.
Öğrenci Konseyi de görüşleri video haline getirerek, daha geniş kesimlere ulaşması amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.
YYÜ Öğrenci Konseyi Başkan Vekili Mazhar Fehmi Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan önemli ve hassas süreçte herkesin gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi.
Özellikle sosyal mesafenin korunması ve virüsün yayılmasına karşı zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Dede, "Eğitime ara verilmesi sebebiyle memleketlerinde olan öğrenci arkadaşlarımızın her birinin #EvdeKalTürkiye hashtagı ile bir mesaj göndermelerini istedik. Gönderilen bu mesajları sosyal medya hesabımızdan 'Size Bir Mesajımız Var' başlığıyla paylaşarak hem daha çok kişiye ulaşmayı hem de duyarlılık oluşturmayı amaçladık. Bir kez daha sadece kendimizden değil, çevremizdeki herkesten sorumlu olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Umarım bir an önce, daha fazla kayıp yaşamadan bu süreci atlatırız." diye konuştu.
Konsey üyelerinden Beyan Tilaver de yaşanan zorlu süreçte en önemli etkenin virüsün yayılmasını önlemek olduğunu vurgulayarak, "Yetkililerin zorunlu olmadıkça evden çıkmayın çağrısı çok kıymetli. Evden çıkarak olası virüs tehditleriyle karşı karşıya kalmak kadar, bizim taşıma ihtimalimizin bulunduğu virüsü başkasına yaymak da var. Özellikle bunun için evde kalmak lazım. Öğrenci arkadaşlarımız da bu konuda güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Arkadaşlarımızdan gelen mesajları kolaj halinde hazırlayarak sosyal medya hesaplarından #EvdeKalTürkiye hashtagı ile paylaştık. Çok büyük bir ilgi gördü." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel

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