Öğrencilerden "Evde kal Türkiye" çağrısı

Milli Eğitim Bakanlığının kararıyla uzaktan eğitime başlayan ortaokul öğrencileri, Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğretmenlerinin öncülüğünde hazırladıkları farkındalık videosuyla Türkiye 'ye "evde kal" çağrısı yaptı.Yurt genelinde korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında evlerinden çıkamayan Beyşehir Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencileri, İngilizce ve sınıf öğretmeni Ebru Demir'in öncülüğünde farkındalık videosu hazırladı. Türkiye'de salgına dönüşen korona virüse karşı "evde kal Türkiye" çağrısında bulunan öğrencilerin görüntüleri 1 dakika 42 saniye sürüyor.İngilizce ve sınıf öğretmeni Ebru Demir, 6/D sınıfı olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı 'hayat eve sığar' paylaşımının ardından bir farkındalık videosu hazırlamaya karar verdiklerini belirterek, "Hazırladığımız bu video klip paylaştığımız sosyal medya hesaplarımızda da kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı, karşılık buldu. Bu videoyla ülkemizin içinde bulunduğu bu durumdan selametle çıkması için yürütülen çalışmalara bir küçük katkı da bizler sunmak istedik. Bu maksatla öğrencilerimizle el ele verip evde kalmamız gerektiğini içeren toplumsal mesajların yer aldığı bu video çalışmasını hazırladık. Herkesin yaşaması, sağlığını kaybetmemesi için yapılan bu çağrılara toplumumuzun tüm kesimlerinin kulak vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Küçük öğrencilerin 'evde kal Türkiye' çağrısı yaptıkları video klipte 'hepimiz okulumuzu, arkadaşlarımızı ve öğretmenlerimizi özledik ama can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir', 'ölmek istemiyorsak, tedbirini al, evde kal', 'dışarıya çıkmadan birçok can kurtarabiliriz, lütfen evde kal', 'önce sizi Çanakkale Savaşı'na çağırmışlardı, yine gitmiştiniz ama bugün için evde oturmaya davet ediyorlar, lütfen evde kalın', 'gün birlik olma günü, sağlıklı bir yaşam için el ele vermeliyiz Türkiye', 'evde kalalım risk almayalım', 'canım sıkılıyor diye dışarı çıkma, kendi mezarını kendi elinle kazma, evde kal', 'sende hayat kurtarmak istiyorsan tedbirini al, evinde kal, can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir', 'evde kalmak nefessiz kalmaktan daha kötü değildir' şeklinde toplumsal mesajlar yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İHA