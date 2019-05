Öğrencilerden "Flüt Sınıf Konseri"

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından "Flüt Sınıf Konseri" düzenlendi.Salon 2003'te gerçekleştirilen konserde; Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Özlem Koçyiğit ve Dr. Öğr. Üyesi Burçin Barut Dikicigiller'in öğrencileri sahne aldı. 5. sınıf öğrencisi Azra Karausta, 6. sınıf öğrencisi Melis Şahin, 9. sınıf öğrencisi Ayça Karaman, 10. sınıf öğrencisi Elif Duru Özçelik, 12. sınıf öğrencisi Beyza Nur Açık ve lisans 4. sınıf öğrencisi Melis Nur Çiçek'in eserleri seslendirdiği konserde, öğrencilere Doç. Lilian Maria Tonella Tüzün ve Öğr. Gör. Aysel Gökçe Çağlar piyano ile eşlik etti. Müzikseverlerin ilgi gösterdiği konserde sahne alan öğrencileri aileleri de yalnız bırakmadı. Konser dinleyicilerden tam not aldı.Konser öncesi görüşlerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Burçin Barut Dikicigiller, "Öğrencilerimizle bir yıl boyunca çalışıyoruz. Öğrencilerimizin harcadıkları bu emekleri göstermeleri için de konser düzenliyoruz. Bugünkü gerçekleştirdiğimiz konserde beşinci sınıfta da üniversite son sınıfta da öğrenim gören öğrencilerimiz sahne alıyor." dedi. Öğrencilerinin çok çalışkan ve gayretli olduklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Barut Dikicigiller, "Yıl boyunca öğrencilerimiz büyük emek sarf ettiler. Böyle bir konser düzenleyerek onlara hünerlerini sergilemek için bir fırsat sunuyoruz." şeklinde konuştu.Konserde; Azra Karausta tarafından W. A. Mozart'dan "The Magic Flute", Melis Şahin tarafından C. Debussy'den "The Little Negro", Ayça Karaman tarafından F. Chopin'den "Variations on a Theme of Rossini for Flute and Piano", Elif Duru Özçelik tarafından A. F. Doppler'den "Hugarian Pastorale Fantasy for flüte and piano Op.26", Beyza Nur Açık tarafından J.S. Bach'dan "Sonata in g-Minor BWV 1020", Melis Nur Çiçek tarafından C. Reinecke'den "Flute Concerto in D majör Op. 283" ve E. Zeki Ün'den "Yunus'un Mezarında" eserleri seslendirildi. - ESKİŞEHİR Beyza Nur