Haberler » Güncel » Öğrencilerden 'Geçmişimi Öğreniyorum' sergisi

Öğrencilerden "Geçmişimi Öğreniyorum" sergisi

Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu öğrencileri, okul girişinde "Geçmişimi Öğreniyorum" sergisi açtı.

23.10.2019 16:28Öğrencilerden
Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu öğrencileri, okul girişinde "Geçmişimi Öğreniyorum" sergisi açtı.
Dördüncü sınıf öğrencileri ders konuları gereği evlerinden getirdikleri antika ve eski eşyaları gün boyunca sergiledi.
Süleymanpaşa İlkokulu Müdürü Abdurrahman Metinoğlu, yaptığı açıklamada, okul olarak öğrencilerin anlamlı etkinlikler yapması için çalıştıklarını söyledi.
Metinoğlu, öğrencilerin derslerini uygulamalı yapmasının daha akılda kalıcı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Dördüncü sınıf öğretmenlerimiz bir araya gelerek öğrencilerle böyle bir etkinlik düzenledi. Öğretmenlerimiz müfredatta yer alan 'geçmişimi öğreniyorum' konusunu görsel olarak öğrencilerin daha iyi öğrenmesi için böyle bir çalışma yaptı. Öğrencilerimiz evlerinde bulunan eskiden dedelerinin, anne, babalarının kullandığı hatıra sayılabilecek eşyaları okula getirip burada sergiledi. Hem öğrencilerimiz dersin konusunu daha iyi anladı, hem de diğer öğrenciler bu eşyaları inceleme fırsatı buldu."

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
17:55 Serbest piyasada altın fiyatları
17:55 Hatay antakya otogarı'nın satışı bölge esnafını tedirgin etti
17:52 Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı KKTC'de yapıldı
17:49 İçişleri bakanı süleyman soylu, radikalleşme ve aşırıcılık uluslararası sempozyumu'na katıldı-
17:49 Spor boluspor, keçiörengücü maçına odaklandı
17:49 Köye inen aç tilki doyuruldu
23.10.2019 17:57:28