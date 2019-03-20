Öğrencilerden Geri Dönüşüm Defilesi

Kaynak: İHA

Sivas'ta 'Dönüşüm İyi Gelecek 'projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Şehit Hamit Kandur İlkokulu öğrencileri geri dönüşümlü atıklardan elbise yaparak defile düzenledi.Şehit Hamit Kandur İlkokulu öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlik okul bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen defilede podyuma çıkan öğrenciler, jüri tarafından verilecek en yüksek oyu alabilmek için ise yaptıkları elbiseleri sergiledi. Öğrenciler, yaptıkları elbiseler ile öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından puanlandırıldı. En yüksek oyu alan 3 öğrenci ise ödüllendirildi. Öğrenciler ödüllerini Çevre Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut ve Okul Müdürü Mehmet Keklikçi'den aldı. Miniklerin defilelerini çok sayıda veli ve arkadaşları izledi.Burada bir konuşma yapan Okul müdürü Mehmet Keklikçi, "Sizlerin bilinçlenmesi ve çevreyi daha temiz tutmanız için bu günü tertiplemiş bulunuyoruz. Atık malzemelerden bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşadınız. Güzel ürünler ortaya çıkartmışsınız. Bunları bizler sergileyeceksiniz hepinizin emeklerine sağlık ' dedi.Öğrenciler ise elbiseleri tasarlamak için aileleri ile uzun uğraşlar verdiklerini belirterek, gerçekleştirdikleri etkinlikten dolayı ise mutlu olduklarını söyledi. - SİVAS