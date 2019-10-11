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Öğrencilerden gönüllü askerlik başvurusu

Lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek ve Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

11.10.2019 16:06Öğrencilerden gönüllü askerlik başvurusu
Lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek ve Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.
Başkentte Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Çankaya ilçesindeki askerlik şubesi önünde toplandı.
Öğrencilerden Recep Emin Demirtaş, harekata katılan askerlerin kalben yanında olduklarını göstermek istediklerini belirterek "Arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde harekata katılan askerlerimize nasıl destek olabileceğimizi konuştuk ve gönüllü askerlik başvurusu yapmaya karar verdik." dedi.
Tüm Türkiye'nin Mehmetçiklerin yanında olduğunu söyleyen Demirtaş, "Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz. Askerlerimizin, masum insanların kurtarıcısı olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Nusret Atıf Göbütoğlu da Türk ordusuna destek olmak için gönüllü askerlik başvurusu yapmaya geldiklerini dile getirerek "Türk milletinin ve dünyadaki milyonlarca mazlumun duaları askerlerimizledir." diye konuştu.
Liseli öğrenciler, daha sonra gönüllü asker olmak için askerlik şubesine başvuru yaptı.

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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