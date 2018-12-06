Öğrencilerden Hayat Ağacı'na Yardım

06 Aralık 2018 Perşembe 12:26



06 Aralık 2018 Perşembe 12:26

Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri Hayat Ağacı Derneği'ne yardım kampanyası düzenledi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler her yıl derneğe nakdi yardımda bulunuyor, oyuncak ve hikaye kitabı alarak destek oluyor.Öğrenciler bu yıl da Hayat Ağacı Derneği'ne verilmek üzere zarflarla yardım topladı.Gazi Osman Paşa İlkokulu 3-B Sınıf öğretmeni Yücel Budak, yardım kampanyası düzenlediği öğrencileriyle Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret ederek, yardım zarflarını teslim etti.Öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu yardım zarfları, Hayat Ağacı Derneği'nde açılıp sayıldı ve 373 lira yardım toplandığı tespit edildi.Budak, yaptığı açıklamada, her yıl Hayat Ağacı Derneği'ne, farklı dönemlerde yardımları düzenledikleri için memnun olduklarını belirterek destek veren herkese teşekkür etti.