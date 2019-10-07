Öğrencilerden hayvan bakımevine ziyaret

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında ilköğretim okulu öğrencileri Erzincan Belediyesi geçici hayvan bakımevini ziyaret etti.



Gözetmen öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere hayvan sevgisinin ve hayvan sahiplenmenin önemi anlatıldı. Veteriner Hekim Arife Kaya, bakımevi hakkında öğrencilere bilgi verdi ve öğrencilerden mahallelerinde gördükleri sahipsiz hayvanlar için yemek ve su bırakmalarını, sokakta küpesiz gezen köpek gördüklerinde gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için 153 belediye ihbar hattını aramalarını rica etti.



Hayvanlar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı öğrenciler, hayvanları yakından görme ve sevme fırsatı da buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA