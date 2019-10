Öğrencilerden hayvan dostları için anlamlı proje

"4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" etkinlikleri kapsamında Doğa Koleji öğrencileri tarafından 6. kez gerçekleştirilen "Bir Kap Mutluluk" projesi ile hayvan barınaklarına yardım kampanyası, sokak hayvanları için kedi-köpek evleri, hayvan hakları yürüyüşü gibi etkinlikler gerçekleştirildi.



Hayvan sever bir nesil yetişmesi için farklı kazanımlarla donatılmış etkinliklerle öğrencilerini buluşturan Doğa Koleji, 6 yıldır "Bir Kap Mutluluk" projesini gerçekleştiriyor. "Hayvanları bir gün değil her gün korumalıyız" diyerek yola çıkan kurumun öğrencileri, hayvan barınakları için yardım kampanyası, sokak hayvanları için kedi-köpek evleri etkinlikleri ve hayvan hakları yürüyüşü düzenledi.



Proje hakkında bilgi veren kolejin Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu, "Öğrencilerimizin hayvanlarla olan ilişkilerinin güçlenmesi, doğa ve hayvan sevgisiyle büyümeleri için gayret gösteriyoruz. Kampüslerimizdeki hayvanlarla serbestçe oyun oynuyor, birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alıyorlar. Yıl içinde geliştirmeyi sürdüreceğimiz projelerle hayvan dostlarımızı unutmayacağız. Tüm kampüslerimizde 7 Ekim'e kadar minik dostlarımız için yiyecek toplanmaya devam edilecek. Etkinlikler sona erdiğinde toplanılan mamalar, Türkiye çapındaki birçok barınağa öğrencilerimiz eşliğinde teslim edilecek" dedi.



Doğalı öğrenciler hayvan dostları için iş başında



Öğrenciler, "Bir Kap Mutluluk Projesi" kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikler ile öncelikle hayvan haklarına dikkat çekmek, doğada yalnız olmadığımızın bilincine varmak, hayvanları koruma adına farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Proje ile, minik dostlarını mutlu eden öğrenciler, böylelikle hayvanları koruma adına faydalı bir etkinliğe imza atıyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, hayvanların da insanlar kadar doğada yaşama hakları olduğunun ve hayvanları sevebilmenin, onlara yardım edebilmenin insanların en büyük yeteneği olduğunun bilincinin erken yaşlarda kazanılmasının önemi vurgulanıyor.



Böyle önemli bir projeye imza attıkları için mutluluk duyduğunu söyleyen öğrenciler, destek ve yönlendirmeleri için okullarına teşekkür etti. Öğrenciler, "Okulumuzda hayvanlarımız var. Köpeklerimiz, kedilerimiz ve tavuklarımızla oynamayı çok seviyoruz" dedi.



Öğrenciler hayvan haklarını savundu



Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu, geçen yıl yapılan projeyle 41 ton mama ve 2 bin 500'e yakın kedi-köpek evi bağışında bulunduklarını söyleyerek, "Bu yıl bu sayıyı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Binlerce öğrencimiz "Hayvan Hakları Yürüyüşüne" katılarak, hayvan dostlarımızın haklarını dile getirdiler. Cumhurbaşkanımıza "Hayvan Hakları Yasası" için dilek ve temennilerini bir mektup aracılığıyla dile getiren öğrencilerimiz doğadaki dostlarımız için imza kampanyası oluşturdular. Doğadaki dostlarının daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda özgürce yaşamalarını sağlamayı amaçlıyorlar" dedi.



"Hayvan sevgisini nasıl aşıladığınız önemli"



Hayvan sever bir nesil yetiştirdikleri için gurur duyduklarını belirten Topçuoğlu, "Her bir öğrencimizin, hayvan dostlarımızla iletişime geçmek için farklı ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları tek tek tespit edip, hayvan sevgisini anlatırken her öğrenciye farklı yaklaşımda bulunmak gerekebiliyor. Hayvanlardan korkan öğrencilerimize neden korkmamaları gerektiğini anlatırken, hayvanlara karşı aşırı sevgi besleyen öğrencilerimize de onları nasıl sevmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Sorumluluk almaktan korkan öğrencilerimizi; empati kurmaları, sorumluluklarını gerçekleştirmeleri sonucunda dünyada değişecek düzenin farkına varmaları için destekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA