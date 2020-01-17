Haberler » Güncel » Öğrencilerden huzurevi sakinlerine moral ziyareti - Haber

Öğrencilerden huzurevi sakinlerine moral ziyareti

Manyas'ın kırsal Salur Mahallesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müzik kulübü öğrencileri yaşlılar bakımevini ziyaret ederek, buradaki büyükleriyle güzel bir gün geçirdiler.

17.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:38Öğrencilerden huzurevi sakinlerine moral ziyareti
'ın kırsal Mahallesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müzik kulübü öğrencileri yaşlılar bakımevini ziyaret ederek, buradaki büyükleriyle güzel bir gün geçirdiler.

Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müzik Kulübü öğrencileri Balıkesir Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakım evini ziyaret ettiler. Yaşlı bakım evi sakinlerini ziyaret etmek ve onlara müzik ziyafeti çekmek isteklerini kurum müdürlüğüne ileten okul idaresine olumlu yanıt gelmesi üzerine müzik kulübünün 17 öğrencisi okul müdürü Kadri Kılıç, öğretmenleri Uygar Acar,Ali Nadir Yavaş, Selda Yakut ve Gözde Bozer ile birlikte Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret ettiler. Öğrenciler burada kalan yaşlılara hediyeler verirken, müzik ziyafeti çekerlerken birlikte şarkı da söyleyerek, güzel bir gün geçirmelerini sağladılar. Yaşlılar Bakım Evi Müdürü Meral Taşdemir, ziyaret için öğrencilere teşekkür ederken, yaşlı bakım evi sakinleri de kendilerini ziyarete gelen öğrencileri yine beklediklerini söylediler. - BALIKESİR

Anadolu Lisesi, Manyas, Salur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:24  TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Şanlıurfa'da
20:24  Yozgat ilkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü
20:24  Adıyaman'da yaralı köpeğin tedavisi için kermes düzenlendi
20:24  Karne alan öğrenciler, muhtarın yayladan taşıttığı karla çifte sevinç yaşadı
20:20  Ağrı okuluna dönen burak, karnesiyle milli eğitim müdürü'ne koştu
17.01.2020 20:31:42