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Öğrencilerden huzurevine ziyaret

Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.

14.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:04Öğrencilerden huzurevine ziyaret
Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Özel Doğan Güneş-2 Yaşlı Bakım Merkezi'nde kalan yaşlılara ziyarette bulundu.
Öğrencilerin huzurevi ziyaretinde eğlenceli ve keyifli anlar yaşandı. Öğrencilerle kitap okuyarak, şarkılar söyleyen huzurevi sakinleri, halkla ilişkiler topluluğunun ziyaretinden doydukları memnuniyetlerini dile getirdi.
Ziyarette yaşlılar, anılarını öğrencilerle paylaştı.

Halkla İlişkiler, Doğan Güneş , Akdeniz, serik, Güncel

Kaynak: AA

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