Haberler » Güncel » Öğrencilerden ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı - Haber

Öğrencilerden ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrenciler, okulda topladıkları kışlık kıyafetleri barakada yaşayan çocuklara ve ailelere ulaştırdı.

06.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:02Öğrencilerden ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı
'nın ilçesinde öğrenciler, okulda topladıkları kışlık kıyafetleri barakada yaşayan çocuklara ve ailelere ulaştırdı.
Pamukova İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, okul çevresinde barakada yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri ve çocuklarını unutmadı.
"Bin Bir Renkli Okul Bin Bir Renkli Yıl Projesi" kapsamında okulda kampanya başlatan çocuklar, topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine gönderdi.
Özellikle kışlık kıyafetlerin yer aldığı hediye paketlerini alan çocukların mutlu olduğu görüldü.
Okul müdürü Muştak Tükenmez, sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirterek, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Pamukova, Sakarya, Yenice, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 17:36:38