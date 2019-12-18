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Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine çorba desteği

Özel Ataevler Koleji'nde eğitim gören öğrenciler, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, Soğanlı Kültür Merkezi'nde ihtiyaç sahiplerine çorba dağıttı.

18.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:51Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine çorba desteği

Yoksullara Yardım Haftası kapsamında harçlıklarını biriktiren Ataevler Koleji öğrencileri, Belediyesi tarafından her gün ihtiyaç sahiplerine ücretsiz çorba dağıtımının yapıldığı Soğanlı Kültür Merkezi ve Somuncu Baba Evi'nin günlük çorba giderleri için katkıda bulundu. Giydikleri aşçı kıyafetleriyle ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtan küçük kalplere; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman ve Özel Ataevler Koleji Müdürü Müge Canar eşlik etti. Osmangazi Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler alan öğrenciler, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek çorba ikram etti.

"ÖĞRENCİLERİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Öğrencilerin hassasiyetine teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, "Her gün iki farklı noktamızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çorba dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çorba dağıtımına güne erken başlayan esnafımız, işçimiz ve bölgede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Böylesine önemli bir haftada Özel Ataevler Koleji öğrencilerimiz, harçlıklarını biriktirerek günlük çorba dağıtımı ücretini üstlendiler. Onları yürekten kutluyorum. Öğrencilerin bilinçlenmesi adına diğer okulların da benzer kampanyalar düzenlemesini ve ihtiyaç sahiplerine destekte bulunmasını diliyorum" dedi.

Özel Ataevler Koleji Müdürü Müge Canar ise öğrencilerinin oldukça mutlu olduğunu belirterek, kampanyaya destek verdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.


Osmangazi Belediyesi, Bülent Hamdi Cingil, Osmangazi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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