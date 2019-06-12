Öğrencilerden İngilizce tiyatro oyunu

Havza
Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, İngilizce oyun sahneledi.
İngilizce öğretmeni Esra Bayrak Bolat
yönetiminde 7. sınıf öğrencileri tarafından yaklaşık 2 ay sürede hazırlanan Pamuk Prenses
ve Yedi Cüceler tiyatro oyunu, okulun konferans salonunda sahneye konuldu.
Okul müdürü Hüseyin Yavuz
, oyunun yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Amacımız öğrencilerimizin İngilizceyi severek öğrenmeleri. Bu şekilde öğrencilerimiz hem sosyal bir aktivite hem bir sanat icra etme şansı buluyor. Bunların yanında İngilizce'yi daha kolay öğrenme imkanına sahip oldular. Gösterinin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
Havza
, Güncel