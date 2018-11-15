Öğrencilerden İnternetten Alışveriş Bilgilendirmesi

15 Kasım 2018 Perşembe 12:42



15 Kasım 2018 Perşembe 12:42

Boyabat ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "İnternet alışverişlerinde tüketici hakları" konulu proje hazırladı.Proje kapsamında tüketicilerle iletişime geçen öğrenciler, broşür dağıtarak internetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yaptı.Proje Koordinatörü, Gökhan Şekerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, internetten alışveriş oranının son yıllarda giderek artış gösterdiğini söyledi.Tüketicilerin kendilerini koruyan yasaları iyi bilmeleri gerektiğine işaret eden Şekerci, "Satıcı ürünün teslimatı hakkında internet sitesinde ürünü kargolamak için belirli bir süre beyan etmemişse, bu süre 30 günü geçemez. Sürenin geçmesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir. Aynı zamanda kargo firmaları da ayıplı üründen sorumludur. Öğrencilerimiz bu gibi konularda proje çerçevesinde vatandaşlarımıza bilgilendirmeler yapmaya devam edecekler." diye konuştu.