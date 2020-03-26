Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Öğrencilerden işaret dili ile "Evde Kal Türkiye" çağrısı

Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı üniversite öğrencileri, işitme engelliler için hazırladıkları videoda "Evde Kal Türkiyem" çağrısı yaptı.

26.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:22
Öğrencilerden işaret dili ile
Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı üniversite öğrencileri, işitme engelliler için hazırladıkları videoda "Evde Kal Türkiyem" çağrısı yaptı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüse karşı özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların ve 65 yaş üstü olanların evde kalması isteniyor. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından evlerinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü öğrencilerinin hazırladığı videoda, "Evde Kal Türkiye" çağrısında bulunuldu. İşitme engellilerin de düşünüldüğü videoda, "Güzel günlerde hep beraber olmak için kendiniz, aileniz, sevdikleriniz için evde kal Türkiye" ifadeleri işaret diliyle anlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Öğrencilerden işaret dili ile 'Evde Kal Türkiye' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu ’Ters bir şey söyleyeceğim belki’ deyip iki bölgeyi uyardı Haberler
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi Haberler
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Haberler
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ’’iyiyim’’ mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı Haberler
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:36: Vefa İletişim Merkezi 28 bin 371 İstanbullunun çağrısını cevapladı - Haber 12:36: Öz Gıda İş Başkanı Şahin'den "gıda çalışanları" için destek çağrısı - Haber 12:36: İran Devrim Muhafızları Komutanı: "ABD'ye koronavirüsle mücadele için yardıma hazırız" - Haber 12:35: Bir eczaneden ilaçların kullanma talimatı üzerinden "#EvdeKal" çağrısı - Haber 12:35: IĞDIR BELEDİYESİ YOLLARI SABUNLU SUYLA DEZENFEKTE EDİYOR - Haber 12:16: Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı - Haber 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber