Öğrencilerden İstiklal Marşı Kabulünün 98. Yılına Özel Klip

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Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü nedeniyle Özel Gençlik Ortaokulu öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı klip takdir topluyor.Özel Gençlik Ortaokulu öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir video klip hazırladı.Milli ve Manevi değerleri öne çıkaran klipte, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anlamak ve daha iyi anlatmak için Safahat'tan şiirler ve Ersoy için yapılan besteler yer aldı. Öğrencilerin gayretiyle hazırlanan çalışma velilerden de büyük ilgi gördü.Okulda yapılan etkinlikte konuşan Okul Müdürü Barış Çağlayan Çakır, bağımsızlığın simgesi olan İstiklal Marşı'nın özünde vatan ve bayrak sevgisi olduğunu söyledi.İstiklal Marşımızı anlamanın bağımsızlığımıza sahip çıkmak olduğunu ifade eden Çakır, "Bu aynı zamanda onurumuza sahip çıkmaktır. Ancak o zaman İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, duası gerçekleşir.' dedi.Temsili olarak Mehmet Akif Ersoy rolündeki öğrencinin sınıfları ziyaret edip Akif'ten mesajlar vermesi ilgi uyandırdı.Okuldaki 12 Mart etkinlikleri ise zihinlerde güzel bir hatıra bıraktı.