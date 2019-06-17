Öğrencilerden jandarmaya Atatürk portresi hediyesi

Adana
'nın Pozantı
ilçesinde lise öğrencileri yaptıkları 2 metrekare büyüklüğünde Atatürk portresini İlçe Jandarma
Komutanlığına hediye etti.
Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi
Müdürü Adem Yılmaz ve bir grup öğretmen, Görsel Sanatlar Öğretmeni İlker Sarı ve öğrenciler tarafından yağlı boya ile hazırlanan 2 metrekare büyüklüğündeki Atatürk portresini, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş İsmail Deniz
'e takdim etti.
Deniz, anlamlı hediyeleri için Yılmaz ve beraberindeki öğretmenlere teşekkür ederek, portreyi komutanlık binasının en güzel yerine asacaklarını belirtti.
Adem Yılmaz da hem öğretmenlerin hem de jandarma teşkilatında görev yapan rütbeli, rütbesiz askerlerin kutsal bir görev ifa ettiğini belirterek, jandarma teşkilatı mensuplarına başarılar diledi.