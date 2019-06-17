17.06.2019 18:03
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Öğrencilerden jandarmaya Atatürk portresi hediyesi

Öğrencilerden jandarmaya Atatürk portresi hediyesi

Adana'nın Pozantı ilçesinde lise öğrencileri yaptıkları 2 metrekare büyüklüğünde Atatürk portresini İlçe Jandarma Komutanlığına hediye etti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde lise öğrencileri yaptıkları 2 metrekare büyüklüğünde Atatürk portresini İlçe Jandarma Komutanlığına hediye etti.
Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi Müdürü Adem Yılmaz ve bir grup öğretmen, Görsel Sanatlar Öğretmeni İlker Sarı ve öğrenciler tarafından yağlı boya ile hazırlanan 2 metrekare büyüklüğündeki Atatürk portresini, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş İsmail Deniz'e takdim etti.
Deniz, anlamlı hediyeleri için Yılmaz ve beraberindeki öğretmenlere teşekkür ederek, portreyi komutanlık binasının en güzel yerine asacaklarını belirtti.

Adem Yılmaz da hem öğretmenlerin hem de jandarma teşkilatında görev yapan rütbeli, rütbesiz askerlerin kutsal bir görev ifa ettiğini belirterek, jandarma teşkilatı mensuplarına başarılar diledi.
Kaynak: AA
Adana, Jandarma, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

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