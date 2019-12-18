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Öğrencilerden 'kadına şiddete hayır' yürüyüşü

Öğrencilerden 'kadına şiddete hayır' yürüyüşüTokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri 'kadına şiddete hayır' yürüyüşü düzenledi.

18.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:22Öğrencilerden 'kadına şiddete hayır' yürüyüşü
Öğrencilerden 'kadına şiddete hayır' yürüyüşü
'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri 'kadına şiddete hayır' yürüyüşü düzenledi.
Tokat Ülkü Ocakları öğrenci temsilcileri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi kadına şiddeti protesto için üniversite kampüsünde yürüş yaptı. Düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Kampüs girişinde başlayan yürüyüş, üniversite yemekhanesi önünde son buldu. Öğrenciler yürüyüş esnasında Kadına şiddete hayır, Kadına uzanan eller kırılsın, Özgecan ölmedi aramızda yaşıyor sloganları attı.
Yürüyüş sonrasında konuşan Ülkü Ocakları Üniversite Temsilcisi Gazi Güller, Bizler kadına karşı şiddete her zaman karşıyız. Şiddetin karşısında bizlere Allah'ın emaneti olan kadınların daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha buradan haykırmak istiyorum. Kadına yönelik her türlü şiddetin, yaşam hakkını tehdit eden temel insan hakkı ihlali olduğunu biliyoruz. Kadına yönelik şiddetin 'töre', 'gelenek' gibi sebeplerle meşrulaştırılamayacağına tüm kalbimizle inanıyoruz dedi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA

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