Haberler » Güncel » Öğrencilerden 'kaloriferler yanmıyor' tepkisi - Haber

Öğrencilerden 'kaloriferler yanmıyor' tepkisi

İzmir'de hava sıcaklıklarının büyük ölçüde düşmesine rağmen, Zafer Ortaokulu öğrencileri okullarında hala kaloriferlerin yanmadığını söyleyerek sınıfta montla oturmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

05.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:56Öğrencilerden 'kaloriferler yanmıyor' tepkisi

'de hava sıcaklıklarının büyük ölçüde düşmesine rağmen, Zafer Ortaokulu öğrencileri okullarında hala kaloriferlerin yanmadığını söyleyerek sınıfta montla oturmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

ilçesindeki Zafer Ortaokulu öğrencileri, kaloriferlerin henüz yakılmamış olmasına tepki gösterdi. Hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 10 dereceye kadar düştüğü son günlerde çok üşüdüklerini dile getiren öğrenciler, sınıfta montla oturmak zorunda kaldıklarını söyledi. Veliler, hizmetli personeli eksikliği nedeniyle kaloriferlerin çalıştırılmadığını iddia ederken okul idaresi de konunun Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletildiğini ve sorunun en kısa sürede çözüleceğini iletti.

Zafer Ortaokulu öğrencilerinden Ece Hasanaç, "Sabah geliyoruz, sınıf buz gibi, donuyoruz. Kaloriferler yanmıyor. Yakacak biri yokmuş, yakıcı aranıyor" dedi. Hasan Güngör de "Kaloriferler geçen kış yanıyordu ama bu sene hiç yakılmadı. Çok üşüyoruz. Üst üste kazak giyiyoruz ama ısınamıyoruz" diye konuştu. Birkaç ceket giyerek okula geldiğini anlatan Nazlı Alptekin ise "Sınıfın yarısı okula gelmiyor. Çünkü herkes hasta" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ise, kalorifer sisteminde meydana gelen arızanın ekiplerin müdahalesiyle giderildiği ifade edildi.



Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:52 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı - Haber
19:51 Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu -2 - Haber
19:50 Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ablası Cezasız kalmasın(2) - Haber
19:50 Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu - Haber
19:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Libya açıklaması: "Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini... - Haber
19:36 YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var - Haber
19:25 Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi - Haber
18:34 Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü - Haber
18:26 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi: Aldatılırsam bunun sonu ölümdür - Haber
18:26 Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum - Haber
5.12.2019 19:55:09