Öğrencilerden 'kaloriferler yanmıyor' tepkisi

İzmir'de hava sıcaklıklarının büyük ölçüde düşmesine rağmen, Zafer Ortaokulu öğrencileri okullarında hala kaloriferlerin yanmadığını söyleyerek sınıfta montla oturmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Konak ilçesindeki Zafer Ortaokulu öğrencileri, kaloriferlerin henüz yakılmamış olmasına tepki gösterdi. Hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 10 dereceye kadar düştüğü son günlerde çok üşüdüklerini dile getiren öğrenciler, sınıfta montla oturmak zorunda kaldıklarını söyledi. Veliler, hizmetli personeli eksikliği nedeniyle kaloriferlerin çalıştırılmadığını iddia ederken okul idaresi de konunun Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletildiğini ve sorunun en kısa sürede çözüleceğini iletti.

Zafer Ortaokulu öğrencilerinden Ece Hasanaç, "Sabah geliyoruz, sınıf buz gibi, donuyoruz. Kaloriferler yanmıyor. Yakacak biri yokmuş, yakıcı aranıyor" dedi. Hasan Güngör de "Kaloriferler geçen kış yanıyordu ama bu sene hiç yakılmadı. Çok üşüyoruz. Üst üste kazak giyiyoruz ama ısınamıyoruz" diye konuştu. Birkaç ceket giyerek okula geldiğini anlatan Nazlı Alptekin ise "Sınıfın yarısı okula gelmiyor. Çünkü herkes hasta" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ise, kalorifer sisteminde meydana gelen arızanın ekiplerin müdahalesiyle giderildiği ifade edildi.