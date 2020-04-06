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Öğrencilerden, karantina altındaki miniklere sürpriz

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sivas'ta aileleriyle birlikte karantina altında tutulan çocuklar unutulmadı.

06.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:31
Öğrencilerden, karantina altındaki miniklere sürpriz
Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sivas 'ta aileleriyle birlikte karantina altında tutulan çocuklar unutulmadı. Karantina altındaki öğrenciler, sürpriz yaparak minikler için "Alibabanın çiftliği" adlı şarkıyı söyledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan 'dan Sivas'a getirilerek KYK'ya bağlı yurtlarda misafir edilen öğrenciler ve aileler karantina süreçlerinin bitimine gün sayıyor. Planlanan karantina bitiş sürecine 2 gün kalan öğrenciler, yurtlarda aileleriyle birlikte kalan çocuklara sürpriz yaptı. Öğrenciler, karantina altındaki çocuklar için "Ali babanın çiftliği" adlı şarkıyı söyledi. Odalarının camlarından çocuklara moral vermek isteyen öğrenciler, hep bir ağızdan şarkıyı söyleyerek tempo tuttu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İngiltere'de doktora öğrencisi olan Cafer Deniz, eşi Meryem Deniz ve 2 yaşındaki oğlu Yusuf Ömer Deniz ile birlikte Sivas'a getirilmişti. Cafer Deniz, çocukları için yapılan sürprizin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İngiltere'de doktora öğrencisiyim. 2 Hafta önce Sivas KYK yurduna Dışişleri Bakanlığını aracılığı ile getirildik. Buradaki hizmetleri anlatmakla bitmez. Dün buradaki gençler akşam sürpriz yaptılar, çocuklu olan ailelere. Alibabanın Çiftliği şarkısını hep beraber söylediler. Gerçekten çok mutlu olduk. Bizim ufaklıkta bayağı sevindi. Biz o arkadaşları hiç tanımıyoruz, onlarda bizi tanımıyor ama biz burada birbirimizi tanımadan sevdik. İnşallah Çarşamba günü de İstanbul'a götürüleceğiz. Burada emeği geçen sağlık personeline, polis ekiplerine, çaycılara, Sivas Valiliği'ne, Sivas Belediyesi'ne, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Sağlık Bilim Kuruluna, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Sudan, Sivas, Güncel
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