Haberler » Güncel » Öğrencilerden katı atık ve su arıtma tesisine ziyaret - Haber

Öğrencilerden katı atık ve su arıtma tesisine ziyaret

Final Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Erzincan Belediyesine ait katı atık ve su arıtma tesisine ziyarette bulundu.

11.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:06Öğrencilerden katı atık ve su arıtma tesisine ziyaret
Final Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Belediyesine ait katı atık ve su arıtma tesisine ziyarette bulundu.

Öğrenciler, biyoloji dersinde biyoteknoloji ve genetik mühendisliği başlığı altında işlemiş oldukları suların arıtılması konusunu uygulamalı olarak görmek amacıyla Erzincan Belediyesinin katı atık su arıtma tesisine bir gezi düzenlediler ve bunun yanında çöpten elektrik üretim tesislerini de gezmeyi ihmal etmediler.

Arıtma Tesisi sorumlusu Yüksek Kimyager Hakan Boz, öğrencilere tesisleri gezdirip bilgiler aktardı. Öğrenciler, tesiste atık malzemelerden elektrik üretilmesini ve kirli suların nasıl temizlendiğini dikkatli bir şekilde dinlediler.

Yapılan gezi gözleminde öğrenciler toprak ve suyu kirleten atık suların yüzde 95 oranında nasıl temizlendiğine bizzat şahit oldu. Mikroskopla arıtılmış su ve pis su arasındaki farkı gözlemlediler.

Geziyi düzenleyen Biyoloji Öğretmeni Fatih Dumlupınar, "Öğrencilerimiz okulda gördükleri teorik bilgileri burada uygulamalı olarak gördüler. Uygulamalı eğitim her zaman daha kalıcı ve anlaşılır oluyor. Sağ olsun yetkililer çok güzel bir şekilde bizleri ağırlayıp tesislerin işleyiş şeklini detaylı bir şekilde bizlere aktardılar. Kendilerine şahsım ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Anadolu Lisesi, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:21 Didim ve Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haber
18:20 ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiald, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Haber
18:20 Yaralı taşıyan ambulansa kaza yaptı: 7 yaralı - Haber
18:20 Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı - Haber
18:20 Muğla chp, istifa eden ünlü oyuncudan, ihraç istemiyle savunma istemiş - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 18:26:52