Öğrencilerden Kaymakam Koşal'a Ziyaret

06 Aralık 2018 Perşembe 12:44



06 Aralık 2018 Perşembe 12:44

Kavak Yaşar Doğu İlkokulu öğrencileri, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.Okulun "geri dönüşüm ve enerji timi"nde görevli öğrenciler, Koşal'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.Koşal, atıkların geri dönüştürülmesinin hem çevre sağlığı hem de ekonomi için son derece önemli olduğuna işaret etti.Geri dönüşümle elde edilen ham maddenin maliyetinin sıfırdan üretilene göre oldukça düşük olduğuna dikkati çeken Koşal, atıkların geri dönüştürülmesinin aynı zamanda doğal kaynakların da korunmasına yardımcı olacağını anlattı.Yaşar Doğu İlkokulu Müdürü Hacı Aydın da çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla atık yağ ve pil ile bitkisel, elektronik ve ambalaj atıklarıyla ilgili çalışma yürüttüklerini kaydetti.