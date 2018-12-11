Öğrencilerden Kaymakam Koşal'a Ziyaret

11 Aralık 2018 Salı 12:22



11 Aralık 2018 Salı 12:22

Kavak'ta ortaokul öğrencileri, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu'ndan bir grup öğrenci, okul müdürü Ümit Koyuncu ve Türkçe öğretmeni Ufuk Kanık ile Koşal'a ziyarette bulundu.Öğrenciler, Koşal'a okulda yürüttükleri kitap okuma kampanyası hakkında bilgi vererek, kitap okumanın önemiyle ilgili röportaj yaptı.Zaman zaman "okuma vakti" düzenlendiğini belirten öğrenciler, Koşal'ı etkinliklerine katılmaya davet etti.Koşal da etkinliğe katılma sözü vererek, öğrencilere kitap hediye etti.