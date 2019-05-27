Öğrencilerden Kaymakam Yalmız'a ziyaret

Posof İlçesinde okuyan bir grup öğrenci, Kaymakam Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade eden Yılmaz, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Size yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Dolayısıyla eğitimde hak ettiğimiz yerde olup, Posof'u daha ileri noktalara taşımak bizim görevimizdir. Sizler yeter ki çalışın, bizler her zaman destekçiniz olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Ziyarette öğrencilerin yanı sıra, Posof Aşık Sabit Müdami İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Özdemir ile bazı öğretmenlerde hazır bulundu.
Kaymakam Yılmaz, ziyaret sonrası öğrencilere kitap hediye etti.
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Kaynak: AA