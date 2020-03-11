Öğrencilerden, kitabı olmayan okullara kitap bağışı
Kumluca Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu bünyesinde oluşturulan "Kitap Severler Kulübü" öğrencileri, kitabı bulunmayan okullar için kampanya düzenledi.
11.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:51
Kumluca Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu bünyesinde oluşturulan "Kitap Severler Kulübü" öğrencileri, kitabı bulunmayan okullar için kampanya düzenledi.
Kitap bağışı kampanyası kapsamında, toplanan 852 adet kitap Kumluca Kasapçayırı İlkokulu ve Ortaokulu'nun yeni açılan okul kütüphanesine hediye edildi. Ayrıca 822 adet ilkokul okuma kitabı Sahilkent İncirağacı İlkokulu ve Mavikent 75.Yıl Çanakçı İlkokuluna verildi.
Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Özdemir, Kitap Severler Kulübü öğrencilerine ve hayırsever velilerine teşekkür etti. - ANTALYA
Kitap bağışı kampanyası kapsamında, toplanan 852 adet kitap Kumluca Kasapçayırı İlkokulu ve Ortaokulu'nun yeni açılan okul kütüphanesine hediye edildi. Ayrıca 822 adet ilkokul okuma kitabı Sahilkent İncirağacı İlkokulu ve Mavikent 75.Yıl Çanakçı İlkokuluna verildi.
Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Özdemir, Kitap Severler Kulübü öğrencilerine ve hayırsever velilerine teşekkür etti. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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