Öğrencilerden Kitap Okuma Etkinliği

02 Aralık 2018 Pazar 11:50



02 Aralık 2018 Pazar 11:50

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kubilay Ortaokulu tarafından düzenlenen program kapsamında öğrenciler, kurum amirlerini ziyaret ederek kitap okuyor.Kubilay Ortaokulunun kitap okuma kampanyasına desten veren ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, öğrencileri makamında kabul ederek öğrenciler ile beraber yaklaşık 45 dakika kitap okudu.Kitap okuma alışkanlığının artırılması Kubilay Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ve öğretmenlerince gözetilen etkinliğin faydalı olduğu belirten ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, "Öğrencilerimizin hazırladığı kitap okuma etkinliğine katıldık. Kitap okuma, anlama ve yazma açısından bu tür etkinlikleri destekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN