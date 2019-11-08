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Öğrencilerden, lösemi hastalarına destek

Kumluca'da ilkokul öğrencileri, lösemili hastalara destek için maske takarak, farkındalık oluşturmaya çalıştı.

08.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:20 Öğrencilerden, lösemi hastalarına destek
'da ilkokul öğrencileri, lösemili hastalara destek için maske takarak, farkındalık oluşturmaya çalıştı.
Mimar Sinan İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Emine Tuna ile Cumhuriyet Meydanı'nda "Maskemi takıyorum farkındalık yaratıyorum" etkinliği düzenledi.
Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, vatandaşlara maske ve kalem dağıttı.
Etkinliğe katılan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, toplum olarak lösemi rahatsızlığı hakkında bilgili olmak, tedavisi için neler yapılabiliri iyi bilmek, bu rahatsızlıkla mücadele eden çocuklara yardımcı olmak gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Meydanı, Kumluca, Güncel

Kaynak: AA

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