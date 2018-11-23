Öğrencilerden Lösemili Çocuklara Destek

23 Kasım 2018 Cuma 13:28



23 Kasım 2018 Cuma 13:28

Zonguldak'ta anaokulu ve ilkokul öğrencileri, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı, biriktirdikleri harçlıkları Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.Mithatpaşa İlkokulu ve Anaokulu öğrencilerinin, öğretmenleri öncülüğünde, lösemiye dikkati çekmek için başlattığı projeye, yaklaşık 100 öğrenci, öğretmen ve veli destek verdi.Proje kapsamında maskeler takan öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri 2 bin 945 lirayı sınıf öğretmenleri gözetiminde LÖSEV hesabına yatırdı.Okulu ziyaret eden Zonguldak LÖSEV İl Temsilciliği üyelerinden lösemi hakkında bilgi alan öğrenciler, daha sonra üyelere çiçek ve plaket verdi.Vakfın Zonguldak İl Temsilciliği üyelerinden Aziz Gebeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileri ve velileri bilgilendirmek için okulları ziyaret ettiklerini, seminerler düzenlediklerini söyledi.Gebeş ayrıca hastalığın teşhisi için kan tahlilinin önemine değindi.Velileri bilinçlendirmeleri, çocukları iyileştirmeleri gerektiğini vurgulayan Gebeş, "Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Velilerin duyarlılığı ve konuya olan yaklaşımları çok hoş. Dileğimiz bunun artması. Çocukları sağlıklı beslenmeye yönelttiğimiz sürece bu hastalığı yeneceğiz." diye konuştu.Anaokulunun sınıf annesi Fatma Demir de topladıkları miktarı LÖSEV'e bağışladıklarını anlatarak, "Eğer bir cana dokunabilirsek bu bizim için çok önemli ve değerli. Bu tür projelere devam edeceğiz." dedi.Öğretmen Ayşe Alkan ise lösemili çocuklara destek olmak için bir proje hazırlamaya karar verdiklerini dile getirerek, "Önemli olan çocukların yüreğine dokunabilmek. Bunu başarırsak mutlu olacağız." ifadesini kullandı.