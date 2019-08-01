Öğrencilerden LÖSEV'e destek

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde yaşayan 10 öğrenci, LÖSEV'e bağışta bulunmak için kendi yaptıkları ürünleri satışa çıkardı.
İnönü Mahallesi Tunca Sokakta açtıkları tezgahta birçok eşya ve takıyı vatandaşların beğenisine sunan öğrencilere mahalle sakinleri de destek verdi.
Öğrencilerden Nilsu Nalbant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemili kardeşlerine yardım edebilmek için sokaklarında bir satış yaptıklarını söyledi.
Amaçlarının lösemili hastalara yardım etmek olduğunu dile getiren Nalbant, "Lösemili kardeşlerimize yardım etmek için toplandık. Daha öncelerde küçük boncuklar yaparak başlamıştık daha sonra güzel bir şeye çevirmek istedik. Daha sonrasında komşularımızdan ve kendi evlerimizden topladığımız bütün eşyaları burada sergiledik. Şimdi de lösemili kardeşlerimizde yardım edebilmek için eşyalarımızı satışa çıkardık." dedi.
Nurdeva Okurgan da bu işe önce boncuk dizerek başladıklarını anlattı.
Evde kullanmadıkları eşyaları da satışa çıkardıklarını ifade eden Okurgan, "Kurban Bayramı geliyor, lösemili kardeşlerimize kurban parası toplamaya çalışıyoruz. Bu tezgahı kurmamızda yardımı olan bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Nurgül Özen ise, çocukların ince düşüncelerinden dolayı çok mutlu olduklarını ve yardımcı olduklarını söyledi.
Özen, "Bu mahallenin büyüklerindenim. Lösemili çocuklara yardım edebilmek için mahallemizin çocukları böyle bir şey yapmışlar. Çok hoşumuza gitti. Bizler yardımcı oluyoruz ve herkesi de yardım etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.