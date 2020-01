Öğrencilerden meclis toplantısında anlamlı ziyaret

Yeni yılın ilk oturumu için toplanan Balçova Belediyesi Meclisi, ilginç bir ziyarete tanıklık ederken, ilçedeki öğrenciler çiçeklerle belediye meclis toplantısına geldi.Son günlerde yaşanan olaylar, birçok kurum ve kuruluşun öğrencilere ilgisini de artırdı. Birçok belediye, öğrenciler için kampanyalar başlatırken, gıda firmaları da öğrencilerin temel gıdaya ulaşması için indirim ve kampanyalar düzenledi. İzmir 'deki öğrenciler ise Balçova Belediye Meclisinin ocak ayı toplantısında bir sürpriz yaptı. Ellerinde çiçeklerle gelen üniversite öğrencileri, Balçova Belediyesinin toplantısına gelerek belediye meclis üyelerine ve Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'ya teşekkür etti.Meclis toplantısı öncesi öğrenciler adına bir konuşma yapan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Mustafa Güzel, "Bizler 4 yıllığına Balçova'da yaşayıp gidiyoruz; ama Balçova Belediyesi her sorunumuzda yanımızda oluyor. Bizden önce eğitim alan öğrenciler de bizim gibi sürekli belediyenin desteğini görmüşler. Biz de öğrenciler ile ilgili konular konuşulurken iyi örneklerinde gündeme gelmesi için buraya gelmeye karar verdik" dedi.Ziyaret dolayısı ile hem onurlandıklarını hem de gururlandıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya de, "Biz burada kamunun gücünü kullanıyoruz. Bu gücü, geleceği emanet edeceğimiz gençlerin eşit eğitim alması için kullanmak bizim için en doğrusu. Balçova Belediyesi 15 yıldır olduğu gibi bundan sonra da başınız her sıkıştığında sizlerin yanında olacak. Bu meclisin her üyesi sizin için tüm imkanlarını seferber etmek izin hazırdır. Sizden tek isteğimiz okulunuzu başarıyla bitirip bu ülke için geleceğimiz için faydalı hizmetler vermenizdir" şeklinde konuştu. - İZMİR