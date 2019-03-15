Öğrencilerden Medıcabıl'de Tıp Bayramı Resim Sergisi

Özel Medicabil Hastanesi doktorlarının Tıp Bayramını kutlamak için Özel Medicabil Hastanesi'ne gelen Altınşehir Koleji, Kavram Koleji ve Ekol Anaokulları öğrencileri, doktorları özel günlerinde yalnız bırakmadılar. Hastaneyi de gezerek, meslek hakkında doktorlardan bilgi alan öğrenciler, doktorlara çiçek hediye ettiler.

Altınşehir Koleji öğrencilerinin Tıp Bayramı nedeniyle, canlı müzik eşliğinde hazırladıkları resim sergisi de hem doktorlar, hem de hastalar tarafından büyük beğeni aldı. Öğrencilerin doktor temalı hazırladıkları serginin açılışı Özel Medicabil Hastanesi Mesul Müdürü Prof. Dr. Oya Kutlay'ın katılımıyla gerçekleşti.

Öğrencilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel Medicabil Hastanesi Mesul Müdürü Prof. Dr. Oya Kutlay, "Öğrencilerimizi bu anlamlı günde, hastanemizde ağırlamaktan çok sevinç duyduk. Onlar belki de geleceğin doktorları olacaklar, bizler de bugünün doktorları olarak her zaman onların sağlıklı bir yaşam geçirmeleri için titiz bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca, bugün burada hazırladıkları sergi için Altınşehir Koleji öğrencilerine teşekkür ediyorum. Onların emekleriyle hazırladıkları bu resimleri hastanemizde sergilemek bizleri mutlu edecektir" dedi.

Kaynak: Bültenler