Öğrencilerden Mehmetçiğe 200 mektup
Sivas'ın Suşehri ilçesinde eğitim gören 200 öğrenci, Bahar Kalkanı Harekatında görev yapan Mehmetçiklere moral olması amacıyla yazdıkları, posta yoluyla Genel Kurmay Başkanlığına gönderildi.
11.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:31
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde eğitim gören 200 öğrenci, Bahar Kalkanı Harekatında görev yapan Mehmetçiklere moral olması amacıyla yazdıkları, posta yoluyla Genel Kurmay Başkanlığına gönderildi.
Her sınıftan farklı öğrenciler tarafından yazılan mektupları öğrencilerle birlikte Postaneye götüren Okul Müdürü Naci Yıldırım, "Dualarımız Görev başında bulunan tüm Mehmetçiklerimiz içindir. Tüm öğrencilerimizi böyle bir duygusal mektup yazdıkları için canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. - SİVAS
Her sınıftan farklı öğrenciler tarafından yazılan mektupları öğrencilerle birlikte Postaneye götüren Okul Müdürü Naci Yıldırım, "Dualarımız Görev başında bulunan tüm Mehmetçiklerimiz içindir. Tüm öğrencilerimizi böyle bir duygusal mektup yazdıkları için canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. - SİVAS
Kaynak: İHA
Etiketler : Bahar Kalkanı Harekatı, Suşehri, Posta, Sivas, Güncel
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