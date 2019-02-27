Öğrencilerden Mehmetçiğe Atkı, Bere ve Eldiven

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Kırşehir'de lise öğrencileri, ördükleri bere, atkı ve eldiven ile yazdıkları mektupları askerlere gönderdi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Akpınar ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Tunceli İl Jandarma Komutanlığında görevli askerlere bere, atkı, eldiven örerek mektup yazdıkları belirtildi.Öğrencilerin hazırladıkları ürünleri ve mektupları kolilere yerleştirerek Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığına getirdikleri ifade edilen açıklamada, öğrencilerin örnek davranış sergiledikleri vurgulandı.Açıklamada, vatan savunması için zorlu kış şartlarında mücadele eden Mehmetçiklere destek amacıyla atkı, eldiven ve bere hazırlayan öğrencilerin askerlere yazdıkları mektup ve şiirlerle de duygularını anlattığı kaydedildi.Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesindeki öğrencilerin bu davranıştaki amaçlarının askerlere moral vermek olduğuna işaret edilen açıklamada, kolilerin Tunceli'deki askeri birliğe gönderildiği aktarıldı.