Haberler » Güncel » Öğrencilerden Mehmetçiğe fıstıklı lokumlu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiğe fıstıklı lokumlu mektup

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Ergenekon Şehit Mehmetçik İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri yazdıkları mektuplar ile birlikte paketledikleri yer fıstığı ve lokumu Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere gönderdi.

17.10.2019 15:48Öğrencilerden Mehmetçiğe fıstıklı lokumlu mektup
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Ergenekon Şehit Mehmetçik İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri yazdıkları mektuplar ile birlikte paketledikleri yer fıstığı ve lokumu Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Kuzeyinde PKK, YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyona destekler sürüyor. Kadirli ilçesinde bulunan Ergenekon Şehit Mehmetçik İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere moral vermek için duygu ve düşüncelerini anlatan mektup yazdılar. Mektup ile birlikte Osmaniye yer fıstığı ve lokum paketleyen öğrenciler bu hediyelerini PTT aracılığı ile asker amcalarına gönderdiler.

Öğrencileri mektupları göndermek üzere PTT'ye getiren okul müdürü Fatih Bekar, "Barış Pınarı Harekatına katılan askerlerimize destek vermek amacıyla öğrencilerimizle PTT'ye gelmiş bulunuyoruz. Öğrencilerimize milli bilinci ve vatan sevgisini kazandırmak için buradayız. Buradan tüm Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olup sağ sağlim evlerine dönerler" şeklinde konuştu.

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Hüseyin Mert Bozdogan ise "Askerlerimize mektup göndermek için buraya geldik. Gerekirse bizde gidebiliriz" dedi. - OSMANİYE

Kadirli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:13 Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 yaralı
19:12 Okul servisi ile otomobil çarpıştı: 1 bebek öldü, 16 kişi yaralandı
19:10 Rusya'da "Gök Gürültüsü-2019" tatbikatı
19:10 "Minik bedenler" Türkiye koreografisiyle Mehmetçik'e destek verdi
19:10 "Her ülke için gıda, stratejik öneme sahiptir"
19:10 Aydınlı efeden Mehmetçiğe asker selamı
19:09 Resulayn'da ypg'li teröristlerden kurtarılan sivillere, smo askerleri böyle yardım etti
17.10.2019 19:14:05