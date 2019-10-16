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Öğrencilerden Mehmetçiğe koreografiyle destek

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde ortaokul öğrencileri hazırladıkları koreografiyle Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek verdi.

16.10.2019 11:58Öğrencilerden Mehmetçiğe koreografiyle destek

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde ortaokul öğrencileri hazırladıkları koreografiyle Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek verdi.

Gelendost Şehit Erhan Çakmak Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe, hazırladıkları koreografiyle destek oldu. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler bedenleriyle hilal şekli ve 'Vatan' yazısı oluşturdu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan öğrenciler Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.



Barış Pınarı Harekatı, Gelendost, Güncel

Kaynak: DHA

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