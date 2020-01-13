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Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrenciler, Suriye'de görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için mektup yazdı.

13.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:27Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
'nın ilçesinde öğrenciler, 'de görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için mektup yazdı.

"El Ele Daha Güçlüyüz Projesi" kapsamında Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Orhan Ekinci İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Suriye'de görev yapan Mehmetçiğe destek ve moral vermek için mektup yazdı.

Öğrenciler Kurtkulağı Mahallesi'nde farkındalık oluşturmak için "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "El Ele Daha Güçlüyüz" diyerek farkındalık oluşturdular.

Yüreği vatan sevgisi ile dolu olan öğrencilerin yazdığı mektuplar Suriye'de görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere Botaş Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. - ADANA

Kurtkulağı, Ceyhan, Suriye, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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