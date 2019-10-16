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Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı destek

Antalya'da lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı koreografisiyle Mehmetçik'e destek verdi.

16.10.2019 16:58Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı destek
Antalya'da lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı koreografisiyle Mehmetçik'e destek verdi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak isteyen Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 280 öğrenci, okul bahçesinde Mehmetçik'e destek için Barış Pınarı Harekatı koreografisi yaptı.
Öğrenciler, "Barış Pınarı" yazısı çıkacak şekilde sıralanarak, Türk bayrağı açtı.
Vatan sevgisini ön plana çıkartan şiirler de okuyan öğrencilerin oluşturduğu görseller beğeni topladı.

Barış Pınarı Harekatı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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