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Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı destek

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üniversite öğrencileri yurt binası önünde Türk Bayrağı açarak Mehmetçik'e destek sloganları attı.

04.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:22Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı destek
'ın ilçesinde üniversite öğrencileri yurt binası önünde Türk Bayrağı açarak Mehmetçik'e destek sloganları attı.

Mehmetçiğe Türkiye'nin dört bir yanından destek gelirken, bir destek de KYK Alaplı Yurt Müdürlüğü'nden geldi. KYK yurdunda kalan öğrenciler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla yurt binası önünde toplandı. dev Türk Bayrağı açan gençler "Yanınızdayız" sloganı bulunan pankart açtılar. Ellerindeki telefonların ışığını da açan gençler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Gençlerin bu davranış takdirle karşılandı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, Güncel

Kaynak: İHA

4.3.2020 11:14:30