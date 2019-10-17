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Öğrencilerden Mehmetçik'e dev koreografili destek

Sultangazi Hacı Mehmet Cingil Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e koreografi oluşturarak, destek verdi.

17.10.2019 17:00
Sultangazi Hacı Mehmet Cingil Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e koreografi oluşturarak, destek verdi.
TSK'nın Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Sultangazi Hacı Mehmet Cingil Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinden geldi. Etkinlik için okul bahçesinde toplanan bine yakın öğrenci, ellerinde Türk bayrakları ile "Barış Pınarı" koreografisi oluşturdu. Ardından ise koreografinin arkasında toplanan bir başka grup öğrenci dev Türk bayrağı açtı. Öğrencilerin o anları havadan drone ile de görüntülendi. Öğrencilerin açtığı dev Türk bayrağı havadan muhteşem görüntüler oluşturdu. Öğrencilerin etkinliğine Okul Müdürü Mehmet Selim Yiğitoğlu ve öğretmenler de destek verdi.
(İHA)
Öğrencilerden Mehmetçik'e dev koreografili destek

Sultangazi, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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