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Öğrencilerden Mehmetçik'e "kalpli" destek

Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğrenciler, kalpli koreografi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

17.10.2019 14:25Öğrencilerden Mehmetçik'e
Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğrenciler, kalpli koreografi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Ahlat Yunus Ensari İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekledi.
Öğretmenleriyle 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkisine giden öğrenciler, burada el ele tutuşarak kalpli koreografi oluşturdu.
Öğrenciler, oluşturdukları kalbin içinde dev Türk bayrağı ve Barış Pınarı yazılı pankart açarak harekata destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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