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Öğrencilerden, Mehmetçik Vakfı'na destek

Elazığ'da Gazi Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen futbol turnuvasının geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

15.10.2019 19:50
Elazığ'da Gazi Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen futbol turnuvasının geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Gazi Ortaokul öğrencileri, futbol turnuvası düzenledi.
Turnuvada, öğrenciler Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.
Turnuva sonunda öğrenciler, oluşturdukları yardım kutusuna harçlıklarını atarak, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Gazi Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Resul Aytaç, "Sınırda şuanda eşinden, çocuğundan ve annesinden ayrı olan Mehmetçiklerimiz yanında olalım diye düşündük. Değerlerimize sahip çıkalım. Amacımız onların yanında olduğumuzu göstermektir." diye konuştu.
Öğrencilerden Harun Emir Aydın da arkadaşlarıyla turnuva düzenlemeye karar verdiklerini anlatarak, öğretmenlerinin de destek verdiğini söyledi.
Öğrencilerden, Mehmetçik Vakfı'na destek

Tsk Mehmetçik Vakfı, Elazığ, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

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