Öğrencilerden Mevlid-i Nebi Etkinliği

Gülnar
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Mevlid-i Nebi programı düzenledi.
Gülnar Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, öğrencilerden Enes Atmaca'nın Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.
Okul müdürü Mesut Mavili, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl Mevlid-i Nebi haftasında tema olarak "Peygamber ve Gençlik" konusunun işlendiğini belirtti.
Öğretmenlerden Mustafa Bozcu da Hazreti Peygamber'in hayatı hakkında bilgiler verdi.
Etkinliğin sonunda, öğrencilerin oluşturduğu ilahi gurubu sahne aldı. Yine öğrencilerden oluşan tiyatro ekibi Hazreti Vahşi'nin Müslüman oluşunu anlatan tiyatroyu sahneledi.
29 Kasım 2018 Perşembe 12:18