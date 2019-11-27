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Öğrencilerden "Mevlid-i Nebi" etkinliği

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Otluyazı İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenledi.

27.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:30Öğrencilerden
'in ilçesinde Otluyazı İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenledi.
Otluyazı Köyü taziye evindeki programda, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, naat ve ilahiler okundu.
Programda, hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Ahlat Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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